التاريخ: 22-يوليو-2020
0 مشاهدة
رفضت النيابة الطلب المقدم من ممثل الدفاع الأستاذ معاوية خضر الأمين المحامي، بعرض المتهم للكشف الطبي النفسي، وذلك على آثر قيام المتهم وصديقه الإثيوبي باستدراج الفتيات إلى شقة بالخرطوم ويقومون بقتلهم والرقص حول الجثة بأنغام الموسيقى.
وأفاد المتهم وهو طالب بكلية الطب، بأن المتهم الثاني كان مسيطر عليه وأمره بضرب إجدى الفتيات بآلة صلبة على رأسها بعد خروجها من الحمام، واعترف المتهم بأنه قام بتقطيع أقدام الفتاة قبل إلقاء جثمانها بالعراء.
وأفاد ممثل الدفاع بحسب صحيفة الدار، بأنه سوف يتقدم بطلبه مرة أخرى بعرض المتهم للكشف الطبي بعد تحويل البلاغ للمحكمة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجآت جديدة في قضية مقتل الفتاتين وتقطيعهما بالخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.