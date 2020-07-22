مفاجآت جديدة في قضية مقتل الفتاتين وتقطيعهما بالخرطوم

رفضت النيابة الطلب المقدم من ممثل الدفاع الأستاذ معاوية خضر الأمين المحامي، بعرض المتهم للكشف الطبي النفسي، وذلك على آثر قيام المتهم وصديقه الإثيوبي باستدراج الفتيات إلى شقة بالخرطوم ويقومون بقتلهم والرقص حول الجثة بأنغام الموسيقى.

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وأفاد المتهم وهو طالب بكلية الطب، بأن المتهم الثاني كان مسيطر عليه وأمره بضرب إجدى الفتيات بآلة صلبة على رأسها بعد خروجها من الحمام، واعترف المتهم بأنه قام بتقطيع أقدام الفتاة قبل إلقاء جثمانها بالعراء.

وأفاد ممثل الدفاع بحسب صحيفة الدار، بأنه سوف يتقدم بطلبه مرة أخرى بعرض المتهم للكشف الطبي بعد تحويل البلاغ للمحكمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)