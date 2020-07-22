إغلاق كبري السلاح الطبي للقادمين من اتجاه الخرطوم الى أمدرمان

أعلنت الادارة العامة للمرور بالخرطوم عن إغلاق كبري السلاح الطبي وتحويل المركبات الى كبري الفتيحاب صباح اليوم وذكرت الإدارة عبر صفحتها على فيسبوك بـ( ننوه المواطنين الكرام سائقي المركبات القادمين من الخرطوم الي امدرمان بالتوجه الي كبري الفتيحاب). الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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