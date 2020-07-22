الكشف عن قرار وشيك بإقالة وزير الداخلية

التاريخ: 22-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة كشفت مصادر بمجلس الوزراء عن صدور قرار وشيك بإقالة وزير الداخلية الفريق أول الطريفي إدريس دفع الله عقب توصية ثانية بالإقالة دفع بها المكون العسكري بالمجلس السيادي الانتقالي. Advertisements وقالت المصادر، إن رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك سيصدر قراراً بإقالة وزير الداخلية من منصب عقب توصية ثانية بالإقالة دفع بها المكون العسكري بالمجلس السيادي الانتقالي والذي يجري مشاورات لاختيار بديل للطريفي. وبحسب صحيفة المواكب، كان رئيس الوزراء قد قبل استقالة (7) من وزراء حكومته أبرزهم المالية، الخارجية، والطاقة والتعدين، فيما أقال وزير الصحة الدكتور أكرم علي التوم بعد رفضه تقديم استقالته. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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