د ناهد قرناص تكتب: حكم اب تكو

(أب تكو) نوع من انواع الطيور ..عندما تضع زوجته البيض ..يقوم بنتف ريشها ..ريشة ريشة ..ويغلق عليها باب العش تاركاً فتحة صغيرة ..فلا تستطيع الانثى المغلوب على أمرها مغادرة العش ..إلا بعد ان يشب الصغار عن الطوق وينبت لهم الريش ويكون بامكانهم الطيران …في ذلك الوقت يكون ريشها قد نما بدوره ..حينها فقط تنال الرضا والسماح ويمكنها الطيران ..لكن والشهادة لله …فإن سي السيد الطائر (أب تكو) يقوم بمسؤولية تامة بكامل واجباته من اطعام اسرته عبر الفتحة الصغيرة التي تسمح بادخال منقاره طيلة فترة السجن ..

التعديلات الاخيرة التي ادخلت السرور على قلوب الكثيرات من نساء بلادي ..لم تجد ذات الترحاب من بعض حملة الواي كروموسوم ..قال ايه يمكن تشرد بالعيال قال !!..شئ غريب حقاً …طوال سنوات كان قانون السفر سيفا مسلطاً على رقاب النساء ..وياما حكينا عبر هذه الزاوية عن مطلقات فقدن فرص اتيحت لهن لتغيير حياتهن لكن قانون السفر منعهن من ذلك ..وفي المقابل كان طليقها يتزوج أخرى وينجب ويسافر ويقيم في دولة اخرى ويتنقل بكل حرية من مكان الى مكان ..لكنه يظل ممسكاً بالريموت مغلقا باب العش على طليقته المنتوف ريشها ..تماماً مثل أب تكو ..الا أن الطائر سيد الاسم يقوم بمسؤوليته كاملة ..أما هو فلا.

القانون السابق لم يقيد فقط تأشيرة الخروج باشتراط موافقة الاب ..ولكنه ايضا رهن استخراج أي مستند رسمي كذلك به ..أذكر أنني كنت قد ذهبت لتجديد جواز السفر خاصتي ..كانت تتقدمني في الصف سيدة ثلاثينية العمر يرافقها طفل في حوالي العاشرة من العمر ..مدت يدها بالاوراق للضابط ..الذي طفق يبحث بين الاوراق ومن ثم رفع راسه وقال (وين أبو الولد دا؟ ) ..(أبوه مغترب في السعودية ) ..(معليش لازم تجيبي موافقة من أبوه عشان نجدد ليهو الجواز ..انت ممكن نجدد ليك حقك ) ..(هي كيفن يعني ؟ وهسه أجيب الموافقة كيف ؟ راجلي دا شغال في بلد صغيرة في السعودية ..وهسه نحن مسافرين مصر لعلاج أبوي ..وووو) ..(يا زولة ما تكتري كلامك ..لازم موافقة من ابوه ..خلاص ) ..هنا تدخلت أنا وقلت له (يا سعادتك ..مش التاشيرة ما بياخدها الا بموافقة أبوه ؟ ) ..نظر الي نظرة طويلة تحمل معاني شتى من شاكلة (وانتي مال أهلك ) لكنه قال لي بنفاذ صبر (أيوة ) ..قلت له (خلاص يبقى ممكن تجدد الجواز هسه ..ولما تجي للتأشيرة تكون جهزت موافقة زوجها )..ابتسم ابتسامة ساخرة وكانه يقول لي (كان غيرك أشطر) ..لكنه قال (القانون بقول مافي أي إجراء يتم بخصوص اي قاصر دون موافقة الوالد ..انتهي ..جيبي جوازك يا استاذة ) ..لملمت اطرافها وعادت السيدة ادراجها..قل لي بربك ماذا يعني هذا غير أنه (حكم أب تكو ) ومعاهو كيكة ؟

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الذين علت اصواتهم بالاحتجاج لم يشرحوا لنا فيم الغضب ؟ وعلام الثورة ؟ التعديلات لم تنزع حق السفر من الأب ..هي فقط منحته للام كذلك ..وهذا امر مستحق بالضرورة ..ولا ادري ما هي حيثيات الحصرية التي كانت ممنوحة للأب دون الام ؟فالطبيعي أن يتشارك الأثنان الرعاية مع الزام الوالد بالانفاق حسب مقدرته المادية وقيام الام بالمتابعة وفقا لظروفها أيضاً ..هذا هو الشئ المتعارف عليه والمعمول به في كل انحاء العالم ..لذلك نقول لاؤلئك الذين رفعوا اصواتهم بالاعتراض على التعديلات الاخيرة ..إن هذا القرار الصادر بالتعديل رغم فرحتنا به فانه قد آتى دون الطموح ..فالقصة ليست تأشيرة خروج فقط ..القصة استخراج المستندات والاوراق الرسمية وتجديدها كمان ….لذلك نقول للسيد وزير العدل ناصر الايامي والمطلقات والارامل ..اما بعد فاننا نزجي اسمى ايات الشكر والتقدير على التعديلات الاخيرة ونهمس لك قائلين (ما تنسى بقية الاجراءات يا ريس ).

صحيفة الجريدة