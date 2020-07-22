اشتباكات مسلحة داخل مدينة كادقلي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قتل وجرح العشرات في اشتباكات مسلحة اندلعت امس داخل مدينة كادقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان.

وادت الاشتبكات القبلية التي استمرت طوال النهار بحيي كلبا ومرتا الى اغلاق كافة اسواق المدينة والمصالح الحكومية ولزوم المواطنيين لمنازلهم وسط حالة من الرعب والخوف.

وجاءت الاشتباكات عقب مقتل رجل وامراة يوم الاثنين على يد مسلحين .

ولا يعرف بعد على وجه الدقه العدد الكلي للقتلي واعداد الجرحي لاستمرار الاشتباكات لكن شهود ومصادر بمدينة كادقلي اكدوا لراديو دبنقا مقتل (4) اشخاص على الاقل في اشتبكات الصباح الباكر فيما استمرت الاشتباكات المسلحة طوال النهار وحتى الليل حيث ظلت اصوات الهاونات والذخيرة تسمع بغرب الميناء البري بحي كلبا بكادقلي .

وطالب نشطاء وقيادات في الحرية والتغير وتجمع المدنيين بكادقلي بإقالة الوالي لفشله الزريع في السيطرة على التدهور الامني المتزايد يوما بعد يوم داخل كادقلي وبقية انحاء ولاية جنوب كردفان.

وحذروا من خطورة التدهور الامني على السلام الاجتماعي والتعايش وطالبوا بشرعة اتخاذ اجراءات حازمة وصارمة اوقف هذه الفوضى .

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