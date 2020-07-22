ظريف يتحدث عن العلاقات مع السعودية والإمارات ويكشف “رسالة مهمة” إلى بوتين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، استعداد بلاده إلى “تطوير العلاقات مع السعودية والإمارات على قاعدة الاحترام المتبادل”.

ووصف ظريف، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، في موسكو أمس الثلاثاء، العلاقات الإيرانية مع روسيا بالاستراتيجية، منوها إلى أن الحوار المستمر مع الدول الصديقة في الوضع الراهن أمر ضروري، حسب وكالة “مهر” الإيرانية.

وعقب مغادرة موسكو، كتب وزير الخارجية الإيراني تغريدة قال فيها إنه سلم رسالة مهمة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واتفق مع وزير الخارجية الروسي أيضاً على وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق التعاون طويل الأمد مع روسيا.

وأضاف: “لدينا وجهات نظر واحدة بشأن الاتفاق النووي وضرورة الالتزام بالقانون الدولي. واتفقنا على وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق التعاون الشامل الاستراتيجي طويل الأمد”.

​وأجرى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف حول الاتفاق النووي والمستجدات الإقليمية والدولية وذلك بعد تقديم رسالة من الرئيس حسن روحاني إلى الرئيس فلاديمير بوتين.