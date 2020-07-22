خالد سعد: منطقة ابيي محل اطماع دولية واقليمية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اكد القيادى بحزب المؤتمر السوداني خالد سعد ان منطقة ابيى هى محل اطماع دولية واقليمية بسبب احتوائها على مخزون هائل من النفط وقال خلال حديثه لبرنامج عزيزي السودان تحية واحتراما بقناة امدرمان ان ولاية غرب كردفان غنية بالموارد الزراعية والحيوانية واضاف اذا وجدت الاستخدام الامثل لتحولت الى هولندا اخرى مؤكدا بان الولاية تعرضت الى تهميش طوال الحكومات المتعاقبة وفى ذات السياق قال الاعلامي والمهتم بالنزاعات البخيت النعيم ان منطقة ابيي سودانية وينبغي ان يساهم الشعب السوداني فى ايجاد حل لها باعتبار انها قضية قومية ولاتخص قبيلة بعينها مؤكدا بان القوة الدولية الموجودة فى المنطقة اسهمت فى كثير من المشاكل التى حدثت واضاف ان ولاية غرب كردفان تعاني من سوء الخدمات الاساسية وانعدام التنمية على الرغم من انها ولاية منتجة للبترول الذى اصيح نقمة بدلا من ان يكون يكون نعمة على اهل المنطقة حيث اسهم فى انتشار الاوبئة وامراض السرطان بسبب مخلفاته التى احدثت ضررا للنبات والحيوان ايضا واكد بان الولاية كانت تتميذبنسيج اجتماعي مترابط ومتماسك الا ان السياسة اسرت على هذا الوضع.

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