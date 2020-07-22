مدير عام قوات الشرطة يدشن المركبات الجديدة للنجدة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

جدد الفريق اول شرطة (حقوقى) عزالدين الشيخ على منصور مدير عام قوات الشرطة حرص رئاسة الشرطة على تحقيق وبسط الامن والاستقرار بالبلاد وولاية الخرطوم على وجه الخصوص ، مؤكدا ان الامن والطمأنينه هدف استراتيجى نسعى الى تحقيقه عبر الانتشار الكبير والواسع لقوات الشرطة للحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين ، جاء ذلك لدى تدشينه اليوم برئاسة شرطة ولاية الخرطوم اسطول المركبات الجديدة لادارة النجدة لعدد (25) مركبة بحضور اللواء شرطة حقوقي /عيسي ادم اسماعيل مدير شرطة ولاية الخرطوم ومدراء الادارات العامة والمتخصصة ، مضيفا ان رئاسة الشرطة تعمل وفق خطة امنية تستهدف تحقيق الاستقرار لمواطنى ولاية الخرطوم وتقديم خدمات شرطية انسانية وجنائية تقنيا عبر الاتصال بالرقم (999) لتوصيل المعلومة بجانب الخدمات التى تقدم عبر أقسام الشرطة بمحليات الولاية السبع ، مشيرا ان المشروعات الشرطية الخدمية ظلت تشهد تطورا كبيرا باستخدام التقنية التى سهلت كثيرا فى الاعمال الشرطية الخاصة بالمواطنين ، كاشفا عن ادخال(120) خط جديد لمشروع النجدة يسهم فى استقبال اكبر عدد من المكالمات وحتى يصبح الاتصال بالنجدة متاحا للجميع داخل الولاية

من جانبه اوضح اللواء شرطة عيسى ادم اسماعيل مدير شرطة ولاية الخرطوم ان تدشين مركبات النجدة اليوم ياتى تحقيقا وتنفيذا للخطة التى تم وضعها لبسط الامن والاستقرار بالولاية ، مبينا ان المركبات التى تم تدشينها اليوم سيتم الدفع بها لمناطق الهشاشه الامنية بالولاية بجانب العمل على تأهيل غرفة النجدة لاستيعاب اكبر عدد من المكالمات التى تأتى من المواطنين ، مضيفا ان مشروع النجدة مشروع خدمى انسانى نسعى الى تطويره ليستفيد منه مواطنى الولاية ، مشيدا بالدعم المتواصل الذى ظلت تقدمه رئاسة الشرطة لخطط وبرامج شرطة الولاية

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العميد شرطة ايمن حامد سليمان مدير دائرة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم أوضح في تصريح (للمكتب الصحفى للشرطة) ان شرطة النجدة تستقبل عدد 60-65 الف مكالمة فى اليوم من محليات الولاية المختلفة ويتم التعامل معها مباشرة عبر مركبات النجدة المنتشرة بالمحليات بجانب توجيه البلاغات للادارات الشرطية ذات الصلة بالبلاغ ، موضحا ان مركبات النجدة شهدت تطورا وتحديثا تقنيا كبيرا وسيرتفع عددها الى (101 ) مركبة خلال الايام القادمة

هذا وكان مدير عام قوات الشرطة قد قام بتكريم الشرطى الذى قام بواجبه الخدمى تجاه طلاب مرحلة الاساس بمراجعة دروسهم بمركز الامتحانات حيث تم تحفيزه ماديا وترقيته للرتبه الاعلى .

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