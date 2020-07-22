إبراهيم الأمين: ليس لدينا خيار غير الحرية والتغيير.. واجبنا التمسك بها وعمل اصلاح داخلها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اقر القيادي بحزب الأمة القومي ابراهيم الأمين، بوجود سلسلة من الأخطاء، اشتركت فيها النخب الحاكمة، ويجب أن تعتذر للشعب السوداني، مشيرا إلى أن الخطأ في المنهج وليس الأشخاص.

وعزا إبراهيم خلال حديثة في برنامج (حديث الناس) بقناة النيل الازرق (الثلاثاء) ضعف الأداء لعدم وجود ثقة متبادلة بين مكونات الحكومة لجهة وجود ولاء مذدوج قومي وحزبي داخل قوي الحرية والتغيير والجهاز التنفيذي.

وأضاف الأمين ان الحرية والتغيير قادت مرحلة مهمة في التغيير لكنها حينما انتقلت لمرحلة الحكم حدثت بها تباينات، منتقدا غياب المجلس المركزي كقيادة جماعية، مبينا ان قوى الحرية والتغيير لم تطور البرنامج وهو خطأ يحسب عليها، وزاد “ليس لدينا خيار غير الحرية والتغيير، واجبنا التمسك بها وعمل اصلاح داخلها”.

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