أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأربعاء 22 يوليو 2020م

التاريخ: 22-يوليو-2020
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صحيفة السوداني:
– إثيوبيا تنجز العام الأول من ملء خزان سد النهضة بفضل الأمطار
– تأكيداً لإنفراد (السوداني) إدارة السجون تجبر الرئيس السوداني المعزول بارتداء «زيّ السجن»
– بعد احتكاكات بين الشرطة المصرية وسودانيين.. ترحيل “1037” سوداني عالق عبر معبر أرقين
– تأجيل مُحاكمة البشير ومتهمي انقلاب 1989م إلى 11 أغسطس
صحيفة اليوم التالي:
– وزير الصناعة والتجارة: لن نحمل السوط للأسواق ولن نفرض ضرائب على الصادر
– مدير جامعة شندي يتسلم مساهمة أساتذة كلية القانون بأرض المهجر لصالح نفير الجامعة
– مدير جامعة شندي يبحث مع مدير صندوق رعاية الطلاب بولاية نهر النيل قضايا اسكان الطلاب
– صحيفة صوت الأمة:
– الأمة القومي: ما يحدث في دارفور عمل مخطط من النظام البائد
– البرهان: لا خلافات في وجهات النظر بين المكون العسكري والمدني
– مذكرة لحمدوك تطالب بإقالة الأمين العام لديوان الضرائب
– الأمة القومي: مريم الصادق المهدي لن تتولى منصب وزير الصحة
صحيفة الوطن:
– بدء محاكمة المعزول وقيادات اسلامية بتهمة انقلاب 89
– المحكمة ترفض الافراج بالضمان عن السنوسي وعلي الحاج
– تفكيك (٥) شبكات اجرامية بولاية الخرطوم
– اتحاد المعاشات يدفع بخطاب للبرهان
– مجلس الوزراء يوصي باجازة اتفاقية مناهضة التعذيب
– الشعبي :لايمكن للشيوعي فرض رؤيته في ظل حكومة غير منتخبة
– صحيفة آخر لحظة:
– التفاصيل الكاملة لاولى جلسات محاكمة المتهمين بانقلاب الانقاذ
– الأمة يحذر من تأخير تعيين الولاة
– وزيرة المالية : مساع لزيادة الطاقة الإنتاجية لمطابع العملة
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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