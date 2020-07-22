أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأربعاء 22 يوليو 2020م

صحيفة السوداني:

– إثيوبيا تنجز العام الأول من ملء خزان سد النهضة بفضل الأمطار

– تأكيداً لإنفراد (السوداني) إدارة السجون تجبر الرئيس السوداني المعزول بارتداء «زيّ السجن»

– بعد احتكاكات بين الشرطة المصرية وسودانيين.. ترحيل “1037” سوداني عالق عبر معبر أرقين

– تأجيل مُحاكمة البشير ومتهمي انقلاب 1989م إلى 11 أغسطس

صحيفة اليوم التالي:

– وزير الصناعة والتجارة: لن نحمل السوط للأسواق ولن نفرض ضرائب على الصادر

– مدير جامعة شندي يتسلم مساهمة أساتذة كلية القانون بأرض المهجر لصالح نفير الجامعة

– مدير جامعة شندي يبحث مع مدير صندوق رعاية الطلاب بولاية نهر النيل قضايا اسكان الطلاب

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– صحيفة صوت الأمة:

– الأمة القومي: ما يحدث في دارفور عمل مخطط من النظام البائد

– البرهان: لا خلافات في وجهات النظر بين المكون العسكري والمدني

– مذكرة لحمدوك تطالب بإقالة الأمين العام لديوان الضرائب

– الأمة القومي: مريم الصادق المهدي لن تتولى منصب وزير الصحة

صحيفة الوطن:

– بدء محاكمة المعزول وقيادات اسلامية بتهمة انقلاب 89

– المحكمة ترفض الافراج بالضمان عن السنوسي وعلي الحاج

– تفكيك (٥) شبكات اجرامية بولاية الخرطوم

– اتحاد المعاشات يدفع بخطاب للبرهان

– مجلس الوزراء يوصي باجازة اتفاقية مناهضة التعذيب

– الشعبي :لايمكن للشيوعي فرض رؤيته في ظل حكومة غير منتخبة

– صحيفة آخر لحظة:

– التفاصيل الكاملة لاولى جلسات محاكمة المتهمين بانقلاب الانقاذ

– الأمة يحذر من تأخير تعيين الولاة

– وزيرة المالية : مساع لزيادة الطاقة الإنتاجية لمطابع العملة

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)