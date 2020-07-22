فضيحة جنسية تهز فوكس نيوز الأمريكية

رفعت جنيفر إيكهارت الموظفة السابقة بشبكة فوكس نيوز دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية في نيويورك ضد قناة “فوكس نيوز” والمذيع السابق بالشبكة إد هنري متهمة إياه باغتصابها.
وجاء بالشكوى وفق الجزيرة مباشر أن هنري “ترصدها وتلاعب بها نفسيا وأكرهها على إقامة علاقة جنسية معه وعندما لم تستجب له طوعا اعتدى عليها جنسيا داخل مقر العمل واغتصبها داخل فندق”.
وفي بيان باسم هنري قالت محاميته كاثرين فوتي إن الأدلة ستظهر أن إيكهارت “كانت صاحبة المبادرة وشجعت تماما على إقامة علاقة بالتراضي”.
وفي بيان منفصل قالت المتحدثة باسم “فوكس نيوز” إن إيكهارت والمتضامنة معها بالدعوى كاثي أريو، وهي ضيفة بالشبكة، يمكنهما توجيه ادعاءاتهم ضد هنري مباشرة لأن الشبكة “اتخذت بالفعل قرارا عاجلا من جانبها فور علمها بمزاعم الآنسة إيكهارت في 25 يونيو الماضي ولم يعد السيد هنري موظفا بالشبكة”.
وقالت الشبكة الإخبارية المملوكة لروبرت مردوخ صاحب شركة فوكس في الأول من يوليو الجاري إنها فصلت هنري بعد تلقي شكوى من محامي موظفة سابقة ووكلت شركة محاماة للتحقيق وتشير الدعوى المقامة الإثنين إلى أن الشبكة كانت تعلم أن هنري متورط بسوء سلوك جنسي يعود إلى مطلع 2017.
وقالت المتحدثة باسم فوكس نيوز في بيان لاحق “لم تكن هناك مزاعم بالتحرش الجنسي ضد إد هنري في فوكس نيوز قبل ادعاء جنيفر إيكهارت في 25 يونيو 2020”.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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