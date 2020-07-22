بالصورة.. الفنانة عائشة الجبل تنشر معلومات هامة بالوثائق عن سيارتها (باترول) الجديدة.. كيف تحصلت عليها وما هي حقيقة سعرها الملياري

نشرت إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والمقربة من الفنانة عائشة محمد صالح الياس “الجبل” معلومات هامة عن سيارتها (نيسان باترول) الجديدة والتي شغلت الرأي العام بالسودان وأصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد نشرت الصفحة وثيقة عقد شراء السيارة التي أرسلتها المطربة المثيرة للجدل لأدمن الصفحة حسبما نشر يوم الثلاثاء.

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وجاء عقد البيع ليكذب الشائعات التي انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال هذا الأسبوع والتي أكدت حصول الفنانة على السيارة كهدية من معجب سوداني مقيم بالمملكة العربية السعودية.

وبلغ سعر السيارة 3 مليون جنيه فقط خلافاً لما أشيع في وقت سابق, حينما زعم البعض أن سعر السيارة بلغ 100 ألف دولار أي أكثر من 10 مليون جنيه سوداني.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد طالبت المطربة عائشة الجبل المترصدين لها والذين وصفتهم بالحاسدين حسبما نشرت الصفحة المقربة منها بالابتعاد عنها وعدم شغل انفسهم بأخبارها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)