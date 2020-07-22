نجل القيادي بالنظام السابق « محمد نافع» يغرد بأبيات شعر مادحاً و الده عقب ظهوره بقفص الاتهام

غرد «محمد نافع» نجل القيادي البارز في النظام السابق د. نافع علي نافع، على ظهور والده في قفص الاتهام يوم الثلاثاء ضمن المتهمين من قيادات الإنقاذ بانقلاب 1989م قائلاً: وفق صحيفة السوداني “عذراً أطفال تويتر ومستجدي السياسة، ما حا تفهموا حاجة، وما ضروري”واتبعها بأبيات شعر مادحاً فيها ابتسامة والده داخل قفص الاتهام جاء فيها:
السجن البريع القلب ويهابو الناس
فرحان بيهُ يضحك منبسط لي خلاس
مسامي جدودو ندر في الصدف فراس
ما شفنالنا بنيان إنسقف غير ساس
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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