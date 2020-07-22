التاريخ: 22-يوليو-2020 فى : حوادث 0 مشاهدة تمكنت إدارة مباحث التجارة والتموين بولاية القضارف من ضبط “82” جوال دقيق مدعوم زنة 50 كيلو تتم إعادة تعبئته في جوالات صغيرة زنة 25 كيلو وتوزيعه وبيعه بالسوق الأسود. Advertisements وقال العقيد شرطة أبو بكر عيسى مدير المباحث المركزية بشرطة الولاية، بحسب صحيفة السوداني إن الضبطية تحققت بعد توفر معلومات دقيقة ،ورصد للجناة الذين يتحصلون على سلعة الدقيق المدعوم ويقومون بخلطه بآخر منتهي الصلاحية وإعادة تعبئته وبيعه بأسعار اعلى من السعر الرسمي. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط دقيقاً مدعوماً تتم تعبئته وبيعه بالقضارف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.