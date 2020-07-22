بالصورة والفيديو.. أسطورة كرة القدم المصرية محمد بركات يختار لاعب سوداني ضمن تشكيلته التاريخية لأفضل لاعبين شاهدهم وعاصرهم

التاريخ: 22-يوليو-2020 فى : رياضة 0 مشاهدة اختار أسطورة كرة القدم المصرية ولاعب الأهلي والإسماعيلي محمد بركات تشكيلته التاريخية لأفضل 11 لاعب شاهدهم وعاصرهم خلال مسيرته الكروية الطويلة بالملاعب. بركات اختار تشكيلته خلال حوار أجراه معه الكابتن أحمد حسام ميدو في برنامجه (أوضة اللبس) المذاع على فضائية النهار المصرية والذي شاهده محرر أخبار الخليج 365. وبحسب رصد ومتابعة محرر أخبار الخليج 365 فقد اختار اللاعب الزئبقي ضمن تشكيلته اللاعب السوداني عبد المنعم قرن شطة الذي لعب للأهلي المصري في جيله الذهبي. Advertisements وجاءت تشكيلة بركات الحاصل على جائزة أفضل لاعب داخل القارة عام 2005 التي رصدها محرر أخبار الخليج 365 كما يلي: ثابت البطل إبراهيم حسن – مصطفى يونس – إبراهيم يوسف – ربيع ياسين حمادة عبد اللطيف – شطة حسن شحاتة – مختار مختار حسام حسن – محمود الخطيب. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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