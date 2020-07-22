شاهد بالفيديو.. السياسية السودانية البارزة مريم المهدي تُظهر موهبتها الفنية وتغني قائد الأسطول وتسحر الأسافير

سحرت السياسية السودانية البارزة د. مريم الصادق المهدي الأسافير خلال استاضفة سابقة لها على قناة الهلال في مقابلة أجريت معها قبل فترة ليست بالقصيرة.

وبحسب ما شاهد محرر أخبار الخليج 365 فقد أظهرت إبنة زعيم حزب الأمة موهبة كبيرة في الغناء, حينما دندنت برائعة الحقيبة قائد الأسطول.

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وقد حصدت مريم الإشادات داخل مواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً فيسبوك, الذي أشاد رواده بالصوت الجميل للسياسية البارزة, حيث وصفها الكثيرون بالبلبلة المغردة التي لم تكشف عن إمكانياتها إلا مؤخراً.

الجدير بالذكر أن أغنية قائد الأسطول هي من كلمات شاعر الحقيبة الكبير سيد عبد العزيز وقد تغنى بها مطرب الحقيبة الحاج محمد أحمد سرور, وتغني بها بعده عدد كبير من الفنانين السودانيين بمختلف أجيالهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)