شاهد بالفيديو .. العثور على مواطن تاه بالصحراء «متوفياً وهو ساجد»

تداول نشطاء سعوديون مقطع فيديو لمواطن متوفى عثر عليه وهو ساجد، بعد فقدانه في الصحراء منذ أيام عدة وذكرت وسائل إعلام سعودية، وفق الجزيرة نت أن المواطن الأربعيني ضويحي بن حمود العجالين الدوسري، كان قد اختفى منذ الخميس الماضي.

وبعد تسجيل البلاغ لدى الجهات الأمنية انطلقت فرق “جمعية غوث للتوعية والإنقاذ” (رسمية) للبحث عن المفقود بعدد من السيارات والطائرات الشراعية وبعد بحث استمر يومين في العديد من المناطق الوعرة والكثبان الرملية عثر على المفقود ساجدًا وقد فارق الحياة بالقرب من سيارته.

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ونشر مغردون مقطع فيديو يظهر المفقود وقد توفي وهو ساجد، وعلقوا بالحديث الشريف قال ﷺ: “أقربُ مَا يَكونُ العبْدُ مِن ربِّهِ وَهَو ساجدٌ”

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )