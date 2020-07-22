فحص مياه الشرب بحلفا على خلفية تسرب كيميائى

أعلن الفريق المكون من المعمل المركزي لتحليل المياه بدنقلا ومعمل مياه حلفا والحجر الصحي بوادي حلفا سلامة مياه الشرب بوادي حلفا واطلع المدير التنفيذي لمحلية حلفا إسماعيل بلال إسماعيل على تقرير نتائج الفحص الكيميائي للمياه على خلفية “تسريب مادة كيميائية لبحيرة النوبه من داخل ميناء حلفا النهري عند اصدام صندل محمل بمواد نترات الألمنيوم في مطلع الأسبوع الجاري” .

وأوضح الفريق انه أخذ عينات من 7 مواقع مختلفه شملت ميناء حلفا وماخذ المياه الرئيسي شمال مدينة حلفا والمحطة الاسعافية ومحطة التنقية الرئيسية للمدينة وحي المورده، وبعد إجراءات الفحوصات اللازمة تم التأكد من سلامة مياه الشرب ببحيرة النوبه ومحطة التنقنه ومحيط موقع الحادث بالميناء و تنعدم تماما حالة تركيز الماده الكيمائية دون حد المواصفه.

كما اشار التقرير إلى أن التركيز لايون النترات في نقطة داخل الصندل بالميناء وأوصى الفريق المعملي بسحب الصندل بمحتوياته خارج المياه أو تفريغ الشحنه أو شفط المياه لضمان عدم تسريبها وأعلن الفريق عدم تلوث مياه الشرب ويمكن تشغيل محطات السحب من المضارب المخصصه دون الخوف على سلامة المواطنين.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )