الكويت تعلن رغبتها فى بناء مدارس بمواصفات عالية و تهيئة البيئة المدرسية

دعت الدكتورة هبة محمد علي أحمد وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلف خلال لقائها الثلاثاء السفير بسام القبندي سفير دولة الكويت بالخرطوم بحضور البروفيسور محمد الأمين أحمد التوم وزير التربية والتعليم إلى توسيع مجالات التعاون بين البلدين خاصة في مجال التعليم

وأكدت د.هبة أن وزارتها تضع التعليم على رأس أولوياتها في هذه المرحلة خاصة في مجال طباعة و توفير الكتاب المدرسي بجانب الإهتمام بتهيئة البيئة المدرسية.

Advertisements

وناقش اللقاء مناخ الإستثمار في السودان، حيث اكدت الوزيرة أن السودان يسعى إلى تطوير وتهيئة بيئة الإستثمار، وعملت الدولة على انشاء الخط الساخن لحل مشكلات المستثمرين.

من جانبه أعلن سفير دولة الكويت وفق ( سونا ) إستعداد بلاده للتعاون في مجال التعليم وإنشاء مدارس بمواصفات عالية في مدن السودان المختلفة، وذلك من خلال الصندوق الكويتي للتنمية والإستفادة من إمكانياته الهائلة، للمساهمة في تهيئة البيئة المدرسية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )