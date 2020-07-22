فتح المعبر امام العالقين بمصر و نقل مصابين الى ارقين لتلقي العلاج

تم فتح معبر ارقين امام السودانيين العالقين بمصر عقب الاشتباك الذي وقع مع الشرطة المصرية ظهر الثلاثاء واسفر عن اصابات العديد من منهم وطبقا للوكالة الرسمية ( سونا ) فقد تم فتح المعبر مساء الثلاثاء بعد الاحداث التي وصفها المراقبون بالـ”موسفة” بمنطقة كمين توشكا حيث كان العالقون يصرون على العبور لبلادهم عبر ارقين وقد تم نقل المصابين في الاشتباكات الي ارقين لتلقي العلاج.

وبحسب (سونا) فان ما يقارب 23 بصا تحمل أكثر من 1000 سوداني كانت عالقة لأكثر من أسبوع بمنطقة السباعية وإن عدد من البصات في طريقها إلى معبر ارقين الان .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )