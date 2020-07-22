الملك سلمان يترأس اجتماع مجلس الوزراء عبر اتصال مرئي من المستشفى

التاريخ: 21-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة ترأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اجتماع مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي من داخل مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض. Advertisements ويعد هذا النشاط الأول للملك سلمان وفق وكالات منذ دخوله، يوم الاثنين الماضي، للمستشفى لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة، بحسب ما أعلنه الديوان الملكي وتلقى الملك سلمان عدة اتصالات هاتفية من زعماء وقادة دول خليجية وعربية للاطمئنان على صحته. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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