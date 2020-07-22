مواجهات عنيفة بين الشرطة المصرية وسودانيين عالقين

التاريخ: 21-يوليو-2020
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قال القائم بأعمال السفارة السودانية بالقاهرة ان اشتباكات قد وقعت بين عائدين سودانيين والشرطة المصرية الثلاثاء ادت الى وقوع إصابات عديدو وسط السودانيين واشار الى الاحداث وقعت حين اغلق العائدون الطريق الصحراوي المؤدي إلى المعبر السوداني وترسوا الشوارع وأحرقوا الإطارات، وقطعوا الطريق الصحراوي الغربي الذي يربط بين القاهرة وأسوان وقاموا باحتجاز شاحنة مصرية محملة بالغاز.
وقال خالد الشيخ طبقا للوكالة الرسمية (سونا) أن الشرطة المصرية حاولت إقناع السودانيين بفتح الطريق الا انهم حاولوا الاعتداء على الشرطة بالطوب والحجارة والسب والشتائم مما قاد إلى وقوع اشتباكات بينهم وبين الشرطة التي أطلقت الرصاص في الهواء والغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
واضاف سيادته انه لم تصلهم بعد اي اخبار أو معلومات عن فقدان في الأرواح حتى الآن مبينا بان سبب الاشتباكات المباشر كان تعطيل الطريق وعدم السماح لهم بالمرور الي المعبر وذلك بسبب اغلاق المعبر (ارقين )
معربا عن اسفه حول وقوع الاشتباكات التي دارت بين السودانيين والشرطة المصرية و عبر عن امله في ان يفتح المعبر ويسمح للعائدين لأرض الوطن بالمرور
وأضاف الشيخ ان العائدين السودانيين قد انتشروا على طول الطريق من القاهرة وحتى أسوان في مناطق الأقصر إسنا سوهاج والسباعية مؤكدا بان السفارة السودانية بالقاهرة في تواصل مع السلطات المصرية واللجنة العليا للطوارئ الصحية في الخرطوم وتوقع فتح المعبر خلال الساعات القادمة القليلة القادمة
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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