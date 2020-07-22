التاريخ: 21-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements اكد المدير العام لوزارة الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم ابوبكر محمد نور المحجوب التزام مطاحن الغلال بتوفير دقيق الخبز للمخابز خلال عطلة عيد الاضحى المبارك. وابان المحجوب في تصريح وفق ( سونا ) انسياب حصة الولاية من دقيق الخبز المدعوم بصورة طبيعية والبالغة 43 الف جوال يوميا، ودعا الى ضرورة الالتزام بالاوزان المتفق عليها من قبل المواصفات . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التجارة : ترتيبات لتوفير الدقيق و الخبر خلال عطلة العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.