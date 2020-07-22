التاريخ: 21-يوليو-2020 فى : رياضة 0 مشاهدة Advertisements قال الكابتن نصرالدين الشغيل قائد المنتخب الوطني الأول ان صقور الجديان على أهبة الاستعداد للانخراط بمعسكر المنتخب بالخرطوم بحري وأفاد وفق صحيفة الصيحة بان الترتيبات اكتملت بحضور اللاعبين ، بعد لقاء للاعبين مع لجنة المنتخبات الوطنية والجهاز الفني في مستهل الانتظام في المعسكر الاعدادي للمنتخب الوطني ، قبل الجلوس إلى الجهازين الفني والاداري حسب البرنامج الموضوع. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كابتن المنتخب الوطني يؤكد جاهزية الاعبين لبداية الاعداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.