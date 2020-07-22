عاجل.. حمدوك يثمن مواقف ألمانيا الداعمة للسودان

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الثلاثاء 21 يوليه 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
ثمن رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك مواقف ألمانيا الداعمة للسودان؛ مؤكداً حرص السودان على تعزيز التعاون مع ألمانيا في المجالات المختلفة؛ خاصة مجال التعاون الاقتصادي والاستثمار؛ جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه بمجلس الوزراء ؛سفير ألمانيا لدى السودان السيد بلوريتش كلوكنز.
وعبر رئيس الوزراء عن شكره للسفير الألماني على الجهود التي بذلتها السفارة الألمانية تحت قيادته؛ والتى فتحت أبواب التعاون على مصراعيه.
وأشار د.حمدوك إلى المعالم الواضحة خلال الفترة القصيرة من عمر الحكومة ؛وعلى رأسها الحركة النشطة لتبادل الزيارات على أعلى المستويات ؛والنجاح الباهر لمؤتمر شركاء السودان الذي استضافته ألمانيا مؤخراً.
من جانبه أكد السفير الألماني ؛حرص بلاده على دعم جهود حكومة الفترة الانتقالية؛ وتعزير التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة.
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