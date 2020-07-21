الفكى : يكشف عن تعين الولاة خلال ساعات .. وفتح ملف فساد سد مروى

التاريخ: 21-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements أعلن عضو مجلس السيادة الانتقالي الاستاذ محمد الفكي سليمان عن تعيين الولاة المدنيين خلال الـ48 ساعة القادمة . وتعهد الفكي لدى مخاطبته المعتصمين بقرى أمري الجديدة وفق ( سونا) بتحقيق مطالب وحقوق المواطنين باعتبارها حقوق مشروعة وعلى الدولة الايفاء بها مشيرا الى ان لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المركزية اتخذت قرارا بتشكيل لجنة خاصة لفتح ملف الفساد بمشروع سد مروي وكذلك إجراء التحقيق في ملف شهداء المنطقة . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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