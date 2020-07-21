مصرع شاب واصابة فتاة فى محاولة نهب

التاريخ: 21-يوليو-2020 فى : حوادث 0 مشاهدة لقي شاب مصرعه وأصيبت فتاة من قبل “لص”، وذلك أثناء تدخل المجني عليه لإنقاذ الفتاة من محاولة نهب تعرضت لها من قبل المتهم، وأن المجني عليه حال دون ذلك واستل المتهم سكيناً وسدد له طعنة أودت بحياته في الحال، واخطرت الشرطة بالحادث وتم اتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة، وفق صحيفة السوداني الدولية و القي القبض على المتهم واخضع للتحري تمهيداً لتقديمه للمحاكمة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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