إثيوبيا تعلن اكتمال المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مساء الثلاثاء، أن موسم الأمطار ساهم في انتهاء المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا فوق نهر النيل.

وجاء إعلان آبي أحمد خلال القمة المصغرة التي نظمها الاتحاد الأفريقي، وجمعته مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، وبحضور ممثلين عن الاتحاد، الذي تترأسه جنوب أفريقيا.

وأعرب رئيس الوزراء الإثيوبي عن شكره للزعيمين على التفاهم الذي أفضى إلى استمرار المحادثات التقنية بشأن ملء الخزان، بحسب تغريدة له على موقع تويتر.

وأوضح آبي أحمد في بيان أصدره مكتبه في وقت لاحق أن هطول الأمطار وحالة الجريان السطحي لمياه النهر أدت إلى ملء المرحلة الأولى الخزان.

وقال: “بات واضحا خلال الأسبوعين الماضيين أن موسم الأمطار أدى إلى تحقيق المرحلة الأولى من ملء خزان السد الذي لا يزال قيد الإنشاء”.

Advertisements

وشدد آبي أحمد على التزام بلاده بالتفاوض المتوازن الذي يؤدي إلى تحقيق مصالح الجميع خلال المرحلة الأولى لتعبئة السد والتشغيل السنوي له.

وقال مسؤول سوداني وفق “سكاي نيوز عربية” إن إثيوبيا أكملت ملء السد 4.9 مليار متر مكعب من المياه، وهي المرحلة الأولى من ملء السد.

وكان مراسل القناة في الخرطوم قد أفاد في وقت سابق بأن القادة الثلاثة اتفقوا على استمرار المفاوضات من أجل تجاوز النقاط الخلافية بشأن هذا الملف.

ودعت جنوب إفريقيا قادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإثيوبيا وكينيا ومالي وجنوب إفريقيا والسودان، للمشاركة في الاجتماع الذي يعد متابعة لاجتماع سابق بخصوص السد عقد في 26 يونيو.

وانتهت قبل أيام آخر جولات التفاوض بين الدول الثلاث دون التوصل إلى اتفاق، لا سيما على آلية ملء وتشغيل خزان السد بشكل لا يضر بحصص دول المصب

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )