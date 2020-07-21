شاهد بالفيديو : لحظة نزول رموز الإنقاذ من حافلة يتقدمهم «البشير» عند مدخل المحكمة

وثق مقطع فيديو لحظة نزول قادة النظام السابق من الاسلاميين، يتقدمهم الرئيس المعزول «عمر البشير»، من حافلة مظللة بشكل معتم عند مدخل المحكمة بمعهد العلوم القضائية والقانونية في ضاحية “أركويت” شرقي الخرطوم، اليوم الثلاثاء، وسط حراسة أمنية مشددة.

واظهر المقطع تقديمهم للرئيس «البشير» للنزول، ثم تلاه د. نافع علي نافع، ثم د. عوض الجاز ثم احمد محمد علي «الفشاشوية»، وزير الدولة للدفاع الأسبق، الذين كانت تضمهم «حافلة واحدة».

ورفضت المحكمة اليوم وفق صحيفة السوداني طلبا تقدمت به هيئة الدفاع للإفراج عن المتهمين من حزب المؤتمر الشعبي بالضمان كون القضايا محل الاتهام لاتسمح بالإفراج بالضمان.

وتشمل قائمة المتهمين 10 عسكريين وستة مدنيين تقلدوا مواقع وزارية ومناصب حكام ولايات ومسؤوليات عسكرية أثناء حقبة حكم الإنقاذ.

Advertisements

ومن أبرز المتهمين، علي عثمان محمد طه، وبكري حسن صالح ، وعبد الرحيم محمد حسين، وعوض الجاز، وعلي الحاج ، وإبراهيم السنوسي ، والطيب إبراهيم محمد خير، ونافع علي نافع وآخرين.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )