وزير الري: أكدنا رفض الخطوات الأحادية فيما يتعلق بسد النهضة

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الثلاثاء 21 يوليه 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
قال وزير الري السوداني، ياسر عباس، إن هناك توافقًا بين السودان ومصر وإثيوبيا على أولوية الحل الأفريقي لملف «سد النهضة»، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.
وأشار وزير الري السوداني إلى أن رئيس الحكومة، الدكتور عبدالله حمدوك، أكد أمام القمة الإفريقية، المنعقدة اليوم، رفض الخطوات الأحادية فيما يتعلق بسد النهضة.
وعقد قادة الاتحاد الإفريقي قمة، اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة أزمة بناء إثيوبيا لسد النهضة على النيل، برعاية الاتحاد الإفريقي الذي يترأسه رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا.
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