غاجل.. رئيس الوزراء: القمة الأفريقية حول سد النهضة أثمرت عن التفاهم على استمرار التفاوض

الثلاثاء 21 يوليه 2020

قال رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، إن القمة الأفريقية المصغرة حول سد النهضة أثمرت عن التفاهم على استمرار التفاوض للوصول لاتفاق الملء والتشغيل.



فيما قال وزير الري السوداني إن «هناك توافقًا بين السودان ومصر وإثيوبيا على أولوية الحل الأفريقي لملف سد النهضة».

وتابع، في مؤتمر صحفي: «رئيس الحكومة أكد أمام القمة الإفريقية رفض الخطوات الأحادية فيما يتعلق بسد النهضة».

وأعلنت الحكومة الإثيوبية انتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة.

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وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، إن العوامل الطبيعية وهطول الأمطار حاليا كانت مواتية للتعبئة الأولى لسد النهضة.

فيما قالت رئاسة الوزراء الإثيوبية إن هناك توافقًا في القمة المصغرة للاتحاد الأفريقي حول السد على مزيد من المشاورات الفنية بشأن تعبئة السد تمهيدا لاتفاق شامل.

وبرر رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، البدء بملء سد النهضة بزيادة نسبة الأمطار.

وقال مسؤول سوداني لقناة «العربية» إن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أقر ببداية ملء سد النهضة.

وذكر المسؤول أن رئيس الوزراء الإثيوبي برر الملء بزيادة نسبة الأمطار خارج بحيرة السد.