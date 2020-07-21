الصناعة والتجارة بالخرطوم تؤكد الالتزام بتوفير الدقيق للمخابز خلال عطلة العيد

الخليج 365 : اكد الاستاذ ابوبكر محمد نور المحجوب المدير العام لوزارة الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم التزام مطاحن الغلال بتوفير دقيق الخبز للمخابز خلال عطلة عيد الاضحى المبارك. وابان المحجوب في تصريح لـ(سونا) انسياب حصة الولاية من دقيق الخبز المدعوم بصورة طبيعية والبالغة 43 الف جوال يوميا، ودعا الى ضرورة الالتزام بالاوزان المتفق عليها من قبل المواصفات . وحول جهود الوزارة فى توفير السلع الاستهلاكية اوضح ان عمليات البيع المخفض من المنتج للمستهلك تعمل بصورة منظمة عبر الجمعيات التعاونية بالاحياء المختلفة بمحليات ولاية الخرطوم.

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