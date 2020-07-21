ابن سلمان ألغى كل مواعيده وأنباء وفاة الملك سلمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
دفعت الأنباء التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، عقب تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى، أفراد من الأسرة الحاكمة ومسؤولين مطلعين للرد على هذه الأنباء التي وصوفوها بالشائعات.
وفي هذا السياق نقلت وكالة “رويترز”، عن مصدرين سعوديين، قولهما إن “الحالة الصحية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مستقرة”، فيما قال مصدر ثالث إن “الملك بخير”.
مصدر دبلوماسي، قال إن “ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سافر عائدا إلى الرياض أمس من قصره في مدينة نيوم المطلة على البحر الأحمر وألغى اجتماعا كان مخططا له مع وفد عراقي زائر، وقال المصدر إن ولي العهد لا يزال في العاصمة.
ابن سلمان ألغى كل مواعيده
هذا ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي، أن “ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سافر عائدا إلى الرياض أمس من قصره في مدينة نيوم المطلة على البحر الأحمر.
وأشار المصدر إلى أن ولي العهد السعودي ألغى اجتماعا كان مخططا له مع وفد عراقي زائر، وقال المصدر إن ولي العهد لا يزال في العاصمة.
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