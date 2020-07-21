لافروف: متفقون مع إيران على ضرورة بذل كل الجهود للحفاظ على الاتفاق النووي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه ونظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، أكدا على عدم شرعية العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

وفي مؤتمر صحفي مشترك عقد في ختام محادثاته مع ظريف في موسكو، اليوم الثلاثاء، قال لافروف: “لقد أشرنا إلى الطابع غير المقبول وغير الشرعي للإجراءات التقييدية الأحادية الهادفة إلى محاصرة العلاقات الاقتصادية الخارجية لجمهورية إيران الإسلامية”.

كما أكد لافروف رفض موسكو لمحاولات جعل حظر توريد أسلحة لإيران أبديا، مشيرا إلى أن أي محاولات من هذا النوع لا شرعية لها.

وأشار إلى أنه وظريف أكدا ضرورة بذل كل الجهود الممكنة للحفاظ على الاتفاق النووي بين إيران والمجتمع الدولي.

وقال الوزير الروسي إن موسكو تقيم عاليا أهمية “هذا الاتفاق الذي أسهم عقده في ترسيخ الأمن والاستقرار الدوليين، مضيفا: “نعتقد أن وحده التعاون المتساوي والبناء سواء بين أطراف (الاتفاق) أو ضمن إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سيسهم في الحفاظ على الاتفاقات التوافقية التي تم تثبيتها في قرار 2231 لمجلس الأمن الدولي”.

وكان لافروف أكد، في مستهل لقائه مع ظريف إن موسكو وطهران تعملان على دعم خطة العمل المشتركة الشاملة حول برنامح إيران النووي، ولا تزال هناك فرصة للحفاظ على الصفقة النووية.

و أشار لافروف إلى أن هذا هو موقف الصين أيضا، إضافة إلى بقاء الاهتمام من قبل سائر أطراف الصفقة من الدول الاوروبية.

RT