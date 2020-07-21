إثيوبيا تعلن اكتمال المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة

الثلاثاء 21 يوليه 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مساء الثلاثاء، أن موسم الأمطار ساهم في انتهاء المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا فوق نهر النيل.



وجاء إعلان آبي أحمد خلال القمة المصغرة التي نظمها الاتحاد الأفريقي، وجمعته مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، وبحضور ممثلين عن الاتحاد، الذي تترأسه جنوب أفريقيا.

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وأعرب رئيس الوزراء الإثيوبي عن شكره للزعيمين على التفاهم الذي أفضى إلى استمرار المحادثات التقنية بشأن ملء الخزان، بحسب تغريدة له على موقع تويتر. وقال مسؤول سوداني لـ"سكاي نيوز عربية" إن إثيوبيا أكملت ملء السد 4.9 مليار متر مكعب من المياه، وهي المرحلة الأولى من ملء السد.

وكان مراسلنا في الخرطوم قد أفاد في وقت سابق بأن القادة الثلاثة اتفقوا على استمرار المفاوضات من أجل تجاوز النقاط الخلافية بشأن هذا الملف.

ودعت جنوب إفريقيا قادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإثيوبيا وكينيا ومالي وجنوب إفريقيا والسودان، للمشاركة في الاجتماع الذي يعد متابعة لاجتماع سابق بخصوص السد عقد في 26 يونيو.