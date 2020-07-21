خبير يحذّر من خروج مبالغ ضخمة من البنوك بسبب التضخم

الخليج 365 : انتقد الخبير الاقتصادي عبد الله الرمادي خروج مبالغ ضخمة من أرصدة المودعين بالبنوك، ووصف تلك الظاهرة بأنها في غاية الخطورة، وعزا الأمر لإفرازات ارتفاع معدلات التضخم الذي انعكست آثاره السالبة في كافة مناحي الاقتصاد مما قاد إلى عزوف المستثمرين. وانتقد الرمادي الجهات المختصة لعدم القيام بإجراءات كافية لتخفيف الغلاء المتسارع وارتفاع معدلات التضخم، وقال إن الحكومة تنفذ بعض السياسات والإجراءات التي تم التحذير منها من قبل والتي تشعل نار التضخم أكثر مما هي عليه، وعلى رأسها روشتة صندوق النقد الدولي برفع الدعم وتعويم الجنيه السوداني. واتهم الحكومة بالتسبب في زيادة التضخم، حيث كانت نسبة التضخم في السابق 70% والآن باعتراف الحكومة تجاوزت الـ(136%)، ويرى الرمادي أن ذلك نتاج الإصرار على تطبيق سياسة روشتة البنك الدولي ورفع الدعم. ودعا الرمادي بحسب صحيفة آخر لحظة، الحكومة إلى وقف نزيف التهريب من أجل الاستفادة من حصائل الصادر وتدفق العملات الأجنبية.

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