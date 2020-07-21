بين التكذيب والواقع… صاروخ ترامب “يثير الجدل” في أمريكا

الخليج 365:

تحدث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الأسابيع الماضية، عن صاروخ غامض أسرع من الصوت، بحسب وصفه، فقابل ذلك “تشكيكا” من قبل مصادر عسكرية معتبرة أنه “يبالغ”.

ونقلت شبكة “CNN” الأمريكية قول مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون): إن “الصاروخ الذي تحدث ترامب عنه مرارا (واسمه سوبر دوبر) حقيقي”.

وفي يونيو/حزيران الماضي، قال ترامب أمام طلبة الأكاديمية العسكرية “ويست بوينت” في نيويورك: “نحن نصنع أسلحة جديدة تشمل قاذفات وطائرات مقاتلة ومروحيات بالمئات، ولكن هناك صاروخا جديدا أسرع من الصوت 17 مرة ويمكنه ضرب أي هدف على بعد ألف ميل (1600 كيلومتر)”.

وأضاف ترامب أن الصاروخ دقيق للغاية، لدرجة أنه لن يتزحزح عن مركز الهدف أكثر من 14 بوصة (35 سنتيمترا).

وبحسب موقع “بوبيولر ماشينز”، فإن التضارب في تصريحات ترامب، يتمحور حول معرفة أي الأسلحة التي يتحدث عنها، حيث أن الجيش الأمريكي يطور الكثير من الأسلحة.

وفي هذا السياق، نقلت الشبكة المذكورة عن مصدر آخر في (البنتاغون) قوله: إن “ترامب يشير في حديثه إلى صاروخ “سي- أتش جي بي”، وفي 20 مارس/آذار الماضي، نشرت البحرية الأمريكية مقاطع فيديو تظهر تجربة إطلاق صاروخ أسرع من الصوت في المحيط الهادئ، حيث يجري تطوير الصاروخ بالتعاون بين الجيش والبحرية”.

وطار الصاروخ بسرعة 13 ألف ميل في الساعة ( 20 ألف كيلومتر في الساعة).