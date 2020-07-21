قيادي بالمؤتمر الشعبي : لايمكن للحزب الشيوعي ان يفرض ارادته للمطالبة بقانون 1974 فى فترة انتقالية لحكومة غير منتخبة

التاريخ: 21-يوليو-2020
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قلل القيادي بحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر عبدالسلام من مطالبة الحزب الشيوعي بالعودة لقانون العام 1974 مؤكدا بان اى قانون لايتم اقراره الا عبر مجلس تشريعي منتخب وقال خلال حديثه لبرنامج (ظلال على الاخبار ) بقناة امدرمان من حق الشيوعي والمؤتمر الشعبي واى حزب ان يقدم تصورا للحياة القانونية والدستورية فى البلد.
وبحسب صحيفة الوطن، اضاف لايمكن للحزب الشيوعي ان يفرض ارادته فى فترة انتقالية لحكومة غير منتخبة واضاف الذى يعدل القانون الجنائى هو مجلس تشريعي منتخب من قبل الشعب السوداني وقال السلطة الحالية فى مجلس الوزراء والسيادي لايملكوا الحق فى التشريع مؤكدا بان الحكومة الانتقالية لديها مهام معينة لحين الانتقال للانتخابات والدستور الدائم وشدد على ضرورة تكوين حكومة كفاءات تحدث وفاق سياسي بين اليسار.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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