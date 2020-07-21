اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

إعتصام مفتوح لمواطني (تمبول) بالجزيرة

0 نشر
Ibrahimali Ali 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 21-يوليو-2020

0 مشاهدة

إعتصام مفتوح لمواطني (تمبول) بالجزيرة

دخل مواطنو وحدة تمبول الإدارية بولاية الجزيرة، في اعتصام سلمي مفتوح بساحة الحرية شمال مباني الوحدة الإدارية، وذلك للمطالبة بترفيع الوحدة الإدارية إلى محلية وإكمال نظام الإدارة المدني، وتعيين مدير تنفيذي للمحلية.

Advertisements

 

وذلك لما تمتاز به المنطقة من مطلوبات المحلية من موارد ضخمة وبنى تحتية ملائمة، وحسب صحيفة آخر لحظة أكد سكرتير تنسيقية لجان المقاومة بوحدة تمبول الإدارية حسبو عبد الله، بحسب (سونا) أمس مشروعية المطالب التي ينادي بها الإعتصام، ونوه إلى توافر مقومات المحلية من كثافة سكانية تنتشر في (126) قرية، إضافة لأحياء مدينة تمبول، حيث تفوق أعداد لجان الخدمات (152) لجنة، وأكد أن الاعتصام يعد سلمياً ومفتوحاً لحين تحقيق المطالب.

 

الخرطوم(أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعتصام مفتوح لمواطني (تمبول) بالجزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا