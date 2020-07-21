إعتصام مفتوح لمواطني (تمبول) بالجزيرة

التاريخ: 21-يوليو-2020
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دخل مواطنو وحدة تمبول الإدارية بولاية الجزيرة، في اعتصام سلمي مفتوح بساحة الحرية شمال مباني الوحدة الإدارية، وذلك للمطالبة بترفيع الوحدة الإدارية إلى محلية وإكمال نظام الإدارة المدني، وتعيين مدير تنفيذي للمحلية.
وذلك لما تمتاز به المنطقة من مطلوبات المحلية من موارد ضخمة وبنى تحتية ملائمة، وحسب صحيفة آخر لحظة أكد سكرتير تنسيقية لجان المقاومة بوحدة تمبول الإدارية حسبو عبد الله، بحسب (سونا) أمس مشروعية المطالب التي ينادي بها الإعتصام، ونوه إلى توافر مقومات المحلية من كثافة سكانية تنتشر في (126) قرية، إضافة لأحياء مدينة تمبول، حيث تفوق أعداد لجان الخدمات (152) لجنة، وأكد أن الاعتصام يعد سلمياً ومفتوحاً لحين تحقيق المطالب.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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