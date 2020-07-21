مقتل وجرح خمسة أشخاص أثناء إنقاذهم لـ(فتاة) من الاغتصاب بجنوب دارفور

التاريخ: 21-يوليو-2020
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قتل (3) أشخاص وجرح (2) بمنطقة ابو ودع في مزارعهم شرقي الوحدة الادارية سانية دليبة بمحلية السلام بجنوب دارفور.
وقال شهود عيان(حسب صحيفة السوداني) ان شابين من الرعاة حاولا اغتصاب فتاة، والتي بدورها أطلقت صرخات مستنجدة بمزارعين في المنطقة، الامر الذي أدى إلى وقوع عراك استخدم فيه الرعاة السلاح، مما تسبب في مقتل شقيقين ورجل آخر دافعوا عن الفتاة، وجرح (2).
فيما هرع مدير شرطة ولاية جنوب دارفور اللواء صلاح الدين أحمد الزين إلى موقع الحادث،وتشير الاخبار المتواترة من هناك إلى خروج فزع من الاهالي؛ تمكنوا من القبض على الجناة وتسليمهم لشرطة سانية دليبة.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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