عاجل.. انطلاق القمة المصرية السودانية الإثيوبية المصغرة بشأن سد النهضة

الثلاثاء 21 يوليه 2020 بدأت اليوم بالخرطوم القمة السودانية المصرية الإثيوبية المصغرة بشأن سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي، لمناقشة التقارير التى رفعت من قبل وفود الدول الثلاث فى جولة المفاوضات الأخيرة والتى كانت برعاية السودان.

وتأتى هذه القمة بحسب “سونا” عبر الفيد كونفرينس بدعوة من دولة جنوب أفريقيا الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقي.

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