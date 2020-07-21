عاجل| رسالة هامة لـ"البرهان": نهتم بتحقيق المصالح العليا للبلاد

الثلاثاء 21 يوليه 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان حرص واهتمام الدولة بتعزيز وتطوير علاقات السودان مع كافة الدول تحقيقا للمصالح العليا للبلاد.



جاء ذلك خلال لقائه اليوم بمكتبة بالقصر الجمهوري سفراء السودان الجدد المتوجهين لاستلام مهامهم بالخارج .

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وقال السفير د. نور الدين ساتي سفير السودان لدى الولايات المتحدة الأمريكية ممثل السفراء الجدد في تصريحات صحفية ان رئيس مجلس السيادة اكد خلال اللقاء ان قيادة الدولة ومكوناتها تعمل يدا واحدة من أجل تحقيق المصالح العليا للبلاد وانه لا صحة لما يتم تداوله بشأن وجود خلافات في وجهات النظر بين تلك المكونات مشيرا إلى أن موقف السودان من القضايا الإقليمية والدولية يستهدي بمبدأ تحقيق مصالح السودان العليا مهما كانت الخلافات ومحاولات التأثير على موقف السودان وان السودان لن يحيد عن هذا المبدأ الأساسي في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية . وأضاف السفير ان رئيس مجلس السيادة حث السفراء الجدد علي اهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية مع تلك الدول والعمل على جذب الإستثمارات لدعم الاقتصاد القومي في ظل المرحلة التاريخية والحساسة التي يمر بها السودان .

وقال السفير د. نور الدين أن الفريق البرهان وجه السفراء الجدد بضرورة التواصل مع الجاليات السودانية المنتشرة بالمهاجر المختلفة وضرورة ربطهم ببلادهم . وقال السفير د. نور الدين ساتي إنهم استمعوا خلال اللقاء إلى ارشادات وتوجيهات رئيس مجلس السيادة الانتقالي فيما يتعلق بشأن مهامهم ومسئولياتهم لافتا الى ان البرهان أكد على دور الدبلوماسية والدور الطليعي لوزارة الخارجية ودعمه ومساندتة للوزارة لتضطلع بدورها الريادي في تعزيز وتوطيد علاقات السودان الخارجية.

وأوضح السفير ساتي ان السفراء الجدد عبروا عن شكرهم وتقديرهم لقيادة الدولة على هذه الثقة وأكدوا أنهم سيقومون بدورهم كاملا من أجل تحقيق غايات ومصالح البلاد العليا وانهم ماضون في بناء ورسم صورة جديدة للسودان مشيرا إلى أن السفراء الجدد مدركون للتحديات التي تواجههم وعازمون على تحقيق اهداف ومصالح البلاد.

يذكر أن السفراء الذين تم وداعهم اليوم لمباشرة مهامهم هم : لسفير د. نور الدين ساتي - واشنطن . السفير عبد الرحيم خليل - بروكسل السفير جمال الشيخ أديس أبابا السفير محمد الياس - القاهرة السفير على بن أبى طالب - جنيف السفير عبد المنعم عثمان - برلين السفير احمد عبد الواحد - دار السلام السفير عبد المنعم الأمين - الكويت السفير عادل بشير - الرياض السفير عبد الرحيم الصديق - الدوحة السفير حمدان وادي - برازيليا السفير د. ياسر محمد علي - بوخارست.