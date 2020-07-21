اللحوم ترفع الطلب على العدس بالخرطوم

الخليج 365 :

تشهد اسعار السلع الاستهلاكية زيادة في الأسعار رغم وفرة اصناف السلع بالاسواق.

وعزا التجار ذلك لارتفاع سعرالصرف والذي أثر على السلع ويعاني السوق من ضعف الحركة التجارية.

وقال رئيس تجار القطاعي بام درمان أحمد النو لـ(السوداني) إن هنالك غلاء طاحان في الأسعار وركودا حادا بالأسواق ,لافتا لضعف الحركة التجارية رغم وفرة اصناف السلع.

وأوضح بان هناك اقبالا كبيرا على العدس خاصة بعد ارتفاع اسعار اللحوم وسعر كيلو العدس (180) جنيها ، مشيرا إلى ان هنالك انهيارا في الاقتصاد وتآكلا في رأس مال التجار بسبب ارتفاع الدولار لأكثر من (147) جنيها بالموازي ، كاشفاً عن ارتفاع أسعار السلع لـ (1000%) ٫ مبيناً أن سعر جوال السكر المستورد زنة (50) كيلو لـ(3٫700) جنيه أما المحلي (4٫100) جنيه وقفز سعر صابونة الغسيل (40) جنيها للقطعة وباكت دقيق سيقا عبوة (10) كيلو(850)جنيها ٫ مضيفا بان دخول العيد وارتفاع الاسعار يزيد الأمر تعقيدا والمواطن لا يملك السيولة الكافية لمواجهة السوق.

واشارتاجر السلع بالخرطوم الهادي يحيى لـ( السوداني ) للزيادة في بعض اصناف السلع بنسبة زيادة اكثر من200 % في اسعار السلع ، مشيرا لوفرة في حجم عرض السلع بالاسواق واسعارها غالية ، مبينا أن جوال السكر المحلي عبوة (50) كيلو استقر في (4) آلاف جنيه بدلا عن (3٫5) الف جنيه أما الزيت الفول عبوة (36) رطلا بسعر(4) آلاف جنيه بدلا عن (3٫800) جنيه أما الزيت الأبيض (3٫300) جنيه فيما يبلغ سعر لبن كابو عبوة( 2) كيلو وربع (3٫5)ألف جنيه .