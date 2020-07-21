شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
نشرت وكالة الانباء الفرنسية اليوم الثلاثاء، صور نادرة للرئيس السوداني المعزول «عمر البشير»، بدا فيها بملابس الإصلاحية خلافاً لما كان عليه بظهوره باناقته مرتدياً الزي السوداني المكتمل«الجلباب والعمة والشال المطرز».
وبدأ البشير بملامح مرهقة وتجاعيد على وجهه، مرتديا زياً ابيض بأكمام قصيرة، وجيب على الصدر وقد وضع بداخله قلم حبر جاف كما يبدو.و أثار ظهور الرئيس السوداني المعزول عمر البشير المتكرر أمام المحاكم السودانية بكامل زيه الوطني الناصع البياض بدلا من ملابس السجن المعروفة جدلا كبيرا في الشارع السوداني، باعتبار أن ذلك يشكل تمييزا له رغم أنه يقبع في السجن الرئيسي بضاحية كوبر شرق الخرطوم على ذمة عدد من القضايا.
وأشارت تقارير صحفية إلى أن البشير يرفض ارتداء الزي الموحد السجناء بحجة أنه ليس سجينا عاديا.
وبرر مصدر أمني تحدث لـ “سكاي نيوز عربية” عدم إلزام البشير بارتداء ملابس السجن بالقول بأن احتجازه في السجن تم بناء على مذكرة اعتقال من جهاز الأمن، لذلك لا يمكن إجباره على ارتداء زي السجناء الموحد.
لكن قانونيون أكدوا أن ظهور البشير بالجلباب السوداني يتنافى مع النصوص الدستورية ولوائح السجون السودانية التي تمنع التمييز بين المدانين باعتبار أن البشير أصبح سجينا بعد صدور حكم بإيداعه إصلاحية لمدة عامين.
كانت هذه تفاصيل خبر ظهور لافت للرئيس السوداني المعزول «عمر البشير» لأول مرة بزي السجن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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