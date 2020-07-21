تراجع طفيف في أسعار العملات بالسوق الموازي بالخرطوم

الخليج 365 : تراجعت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المحلي بصورة طفيفة، وعزا متعاملون بالسوق الموازي التراجع في أسعار العملات الأجنبية الى شح المعروض من الدولار في السوق وقلة الطلب وإرهاصات الإجازة الاجبارية والحظر للمواطنين لدرء وباء كورونا مما أفقد السوق عددا كبيراً من المتعاملين في البيع والشراء وتوقف النشاط التجاري في سوق العملات بصورة جزئية، وقال أحد المتعاملين في سوق النقد الأجنبي أمس أن سعر الصرف للدولار الشراء 143 جنيهاً، والبيع 145 جنيهاً، فيما بلغ سعر الصرف للريال السعودي الشراء بواقع 36 جنيها والبيع 37 .500 جنيه ويباع الدرهم الأمارتي الشراء 37.500 جنيه والبيع 39 جنيهاً ، والاسترليني البيع 170 جنيهاً والشراء 180 جنيهاً، والجنيه المصري الشراء 8. جنيهات ، البيع 8.500 جنيه. المادة السابقة إيران تكشف لأول مرة عن السلاح الذي تستخدمه لمراقبة حدودها المقالة القادمة ظهور لافت للرئيس السوداني المعزول «عمر البشير» لأول مرة بزي السجن

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