أردوغان: تركيا ستواصل انتزاع حقوقها دون التعدي على الآخرين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أنقرة ليس لديها أي مطامع في أي دولة أخرى، في إشارة إلى تدخل تركيا في الأزمة الليبية.

وأضاف أردوغان في كلمة، اليوم الثلاثاء: “نقدم الدعم لحكومة الوفاق الشرعية في ليبيا بما يتوافق مع الاتفاقيات المشتركة. دافعنا وسندافع دوما عن المظلومين وهذا نهجنا الذي سنستمر فيه”، بحسب التلفزيون الرسمي.

وتابع: “تركيا ستواصل انتزاع حقوقها دون التعدي على الآخرين”. سبوتنيك

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