إيران والعراق يخططان لرفع التبادل التجاري إلى 20 مليار دولار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال رئيس غرفة التجارة المشتركة بين إيران والعراق، إن زيارة رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، لإيران تحظى بأهمية كبيرة في تمتين وتطوير العلاقات الثنائية.

وذكر المسؤول أن الخطة المرسومة بين البلدين هي رفع حجم التبادل التجاري إلى 20 مليار دولار، بحسب وكالة “إرنا” الإيرانية.

وأوضح أن القضايا الاقتصادية ومتابعة ما تم الاتفاق عليه خلال زيارات مسؤولي البلدين لإزالة المشاكل والعوائق الاقتصادية ستكون على سلم أولويات البلدين.

وأضاف “تهيئة الأرضية والتخطيط لرفع التبادل التجاري لبلوغه 20 مليار دولار بين إيران والعراق هي من المواضيع التي سيبحثها رئيس وزراء العراق في طهران”.

كما سيتم التطرق إلى ديون العراق لإيران بشأن الطاقة والكهرباء والتي تم التفاوض بشأنها مسبقا، وتقدر بحوالي ثلاثة مليارات دولار وسيتم خلال الزيارة وضع جدول زمني لتسديدها .