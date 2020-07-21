رئاسة الهلال: الكيماوي غير “متحمس”.. الخندقاوي “بعيد”.. والحكيم لا ” يرغب”.. كوارتي الأكثر حراكاً

أعلن رئيس نادي الهلال أشرف سيد أحمد الكاردينال رسمياً رغبته في الرحيل من إدارة نادي الهلال، وبإعلان الكاردينال تقدمت الكثير من الأسماء لتولي منصب رئيس نادي الهلال في الانتخابات القادمة، ويفضل كل الباحثين عن حلم رئاسة نادي الهلال العملية الانتخابية بدلاً من لجنة التطبيع أو التسيير ” فجر سبورت” تقدم قراءة لواقع الحال وفقاً للمعطيات.

الأمين البرير غير متحمس

السيد الأمين البرير رئيس تنظيم مستقبل الهلال يعد من الشخصيات المؤثرة في مجتمع الهلال، وكثيراً ما يستعرض البعض اسمه للعودة مجدداً إلى كرسي رئاسة النادي، إلا أنه غير متحمس لخوض التجربة مجدداً، وظل البرير مكتفياً فقط بالفرجة طوال الفترة السابقة، أي منذ مغادرته لكرسي الرئاسة.

طة غير راغب

تنظيم الصدارة انتعش في الفترة الأخيرة حيث عقد اجتماعات مكثفة لمناقشة الأوضاع داخل النادي الإزرق إلا أن طه على البشير أيضاً غير راغب في العودة لأجواء العمل في النادي الأزرق ويرى النقاد أن الحراك الذي يقوم به تنظيمه مجرد إعلان.

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الخندقاوي بعيد

بالمقابل يجري الخندقاوي محاولات إلا أنها غير جادة، أملاً في تولي رئاسة النادي، حظوظ صابر الخندقاوي بأي حال من الأحوال لا تتجاوز الـ٥٠% ، نظراً للحراك المتوسط الذي يقوم به، رغبة الخندقاوي في تولي الرئاسة تفوق الأمين البرير.

كوارتي الأكثر جدية والأقرب

في الوقت الذي اكتفت فيه الكثير من الأسماء بالتلميح فقط تقدم الفتي الذهبي محمد عثمان كوارتي الصفوف ليعلن نفسه رئيساً للهلال، ووفقاً للحراك الكبير الذي يقوم به تنظيم فجر الغد الذي يرأسه محمد عثمان كوارتي، يعتبر هو الخيار الأقرب لتولي رئاسة النادي، بل يعد كوارتي رهان الجماهير الهلالية في المعركة الانتخابية، خاصة وأنه الأكثر خبرة وإمكانيات مالية من الأسماء المطروحة حالياً في الساحة.

تقرير: عمر الطيب الأمين

الخرطوم: (صحيفة السوداني الدولية)