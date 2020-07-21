حمدوك: تسلمت مبادرة قيام مؤتمر قيادات الإدارة الأهلية

تسلم رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك مبادرة قيام مؤتمر قيادات الإدارة الأهلية، وأكد حمدوك الدور الكبير للإدارات الأهلية السودانية في تحقيق السلام الاجتماعي و معالجة التصدعات التي تشهدها المكونات الاجتماعية بمختلف أرجاء البلاد.

وفى تغريدة لـ”حمدوك” على (تويتر) قال إنه تسلم مبادرة قيام مؤتمر قيادات الإدارة الأهلية وممثلين لعموم القبائل فى السودان، وأشار أنها تسهم في بلورة مشروع وطني جامع؛ يستهدف كل ثقافات السودان.

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وأضاف “حمدوك” بحسب صحيفة السوداني الدولية، أن المبادرة تهدف إلى جمع الصف الوطني في ظل التصدعات التي تشهدها المكونات الاجتماعية في مختلف الولايات؛ والتأسيس للمشروع الوطني الذي جاءت من أجله ثورة ديسمبر المجيدة وعبر عن شكره و تقديره لإرث الحكمة الشعبية الذي تمثله الإدارات الأهلية ودورها الكبير في تحقيق السلام الاجتماعي في البلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)