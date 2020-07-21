تأجيل محاكمة تسعة من “الدعم السريع” في مجزرة الأبيض

أرجأت المحكمة أمس الأثنين، جلسة محاكمة تسعة من عناصر الدعم السريع بقتل سبعة أشخاص، بينهم أربعة من طلاب الثانوية بالأبيض، إلى الإثنين المقبل، وذلك لغياب هيئة الدفاع عن المتهمين.

ولقي 7 أشخاص، بينهم أربعة من طلاب الثانويات مصرعهم، في التاسع والعشرين من يوليو العام الماضي، في مظاهرات احتجاجية، بمدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان، ضد انعدام الخبز والمواصلات العامة، حيث اتهمت النيابة العامة رسمياً تسعة من عناصر الدعم السريع بقتلهم، وقدمت أوراق القضية للمحكمة.

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وقال مصدر بهيئة الاتهام إن منسوبي قوات الدعم السريع التسعة المتهمين بإرتكاب مجزرة طلاب الأبيض في التاسع والعشرين من يوليو من العام الماضي، أبلغوا القاضي بأنهم لم يستطيعوا إبلاغ محاميهم بمواعيد عقد الجلسة الإجرائية لأن خطاب تحديد مواعيد الجلسة وصل للسجن في وقت متأخر.

وأشار المصدر إلى أن القاضي حدد الإثنين المقبل لعقد الجلسة، كاشفاً عن حضور النائب العام تاج السر الحبر لتلاوة عريضة الاتهام عن الحق العام، على أن تتواصل الجلسات يومي “الإثنين والأربعاء” من كل أسبوع. في الأثناء وبحسب صحيفة السوداني الدولية، نفذت لجان المقاومة بعدد من أحياء الأبيض وقفة احتجاجية، أمام المحكمة، تزامناً مع انعقاد الجلسة، للمطالبة بالقصاص من قتلة الطلاب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)